Die Kommentare auf Instagram sind äußerst wertschätzend: „Wie durften einige Jahre mit Jasmin verbringen, und es war eine wundervolle Zeit. Hut ab vor ihrer Begeisterung und Kompetenz, und was für ein Mehrwert für die Kids und die Kita“, heißt es in einem Betrag auf StZ Familie. Eine andere Mutter schreibt: „Sie ist eine tolle Erzieherin, haben wir live erlebt! Danke für die tolle Zeit.“ Die Rede ist von Jasmin Müller. Seit September 2021 arbeitet sie in dem Element-i-Kinderhaus Steppkes in Vaihingen, seit August 2024 ist sie staatlich anerkannte Erzieherin.