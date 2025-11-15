Kitafreie Erziehung Freiwillig ohne Kita-Platz – „Die Zeit mit dem Kind vergeht so schnell“
Während viel Eltern nach einem Kitaplatz suchen, entscheiden sich andere bewusst gegen eine Fremdbetreuung. Weshalb? Ein Besuch bei einer Kitafrei-Gruppe.
Der Tag auf dem Spielplatz beginnt mit einem Morgenkreis. Die vorab verteilten Seidentücher werden in die Luft geschwungen, die Kinder drehen sich im Kreis, auf einem Handy wird währenddessen ein Kinderlied abgespielt. Dann wird geschaukelt, geklettert, gestritten. Die Kinder, die auf dem Spielplatz umhertoben, besuchen keine Kindertagesstätte. Ihre Eltern haben sich dafür entschieden, ihren Nachwuchs zuhause zu betreuen.