In Stuttgart sollen die Kitagebühren deutlich steigen, besonders in der Ganztagsbetreuung. Vereinbarkeit darf aber kein Privileg der Wohlhabenden sein, kommentiert Eva-Maria Manz.
Viele Familien mit kleinen Kindern müssen beim Blick auf ihre Finanzen in diesen Zeiten schlucken. Der Wohnraum ist knapp und teuer, die Lebensmittelpreise sind deutlich gestiegen – und jetzt sollen Eltern in Stuttgart auch noch viel mehr Geld für die Kitabetreuung bezahlen. Das zumindest hat die Stadt zur Haushaltskonsolidierung geplant. Bis 2031 würden die Gebühren für städtische Kitas dann auf bis zu 828 Euro im Monat anwachsen. Vor allem bei Ganztagsplätzen ist eine Verteuerung geplant. Vertreter sozialer Verbände befürchten, das könnte wieder mehr Frauen in Teilzeitarbeit oder ganz aus der Erwerbsarbeit heraus drängen.