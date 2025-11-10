Der Kiwanis Hilfsfonds Stuttgart feiert im Goldbergwerk Fellbach sein Charity-Event. Über 250 Gäste tafeln für den guten Zweck und erfreuen sich an kulinarischen Köstlichkeiten.
10.11.2025 - 12:00 Uhr
„Da geht einem das Herz auf“. Zoltán Bagaméry, Präsident des Vereins Kiwanis Hilfsfonds Stuttgart ist eigentlich nicht auf den Mund gefallen. Am Samstagabend musste er zunächst aber um Worte ringen und brachte es dann mit dem zitierten kurzen Satz auf den Punkt. 160 000 Euro Spendengelder waren bei Kiwanis Kulinarium, der mittlerweile zur Tradition gewordenen Charity-Veranstaltung des Vereins im Goldbergwerk in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zusammengekommen. „Ein Rekord“, vermeldete er überwältigt.