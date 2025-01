Die EnBW führe die Öffentlichkeit mit einem Nahwärmenetz in die Irre. Das wirft ihr die Bürgerinitiative gegen die Klärschlammverbrennung in Walheim (Kreis Ludwigsburg) vor.

Oliver von Schaewen 29.01.2025 - 13:00 Uhr

Die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim erhitzt weiter die Gemüter. Hatte die Initiative Bürger im Neckartal kürzlich erst dem Umweltministerium vorgeworfen, es nehme unmittelbar Einfluss auf die Entscheidungsprozesse im Regierungspräsidium (RP) Stuttgart, so prangert sie nun das Verhalten der EnBW an: Der Stromkonzern habe mit einer Pressemitteilung unabgestimmt über ein Werkstattgespräch informiert, an dem auch die Gegner teilgenommen hatten.