Die Stimmung in Walheim (Kreis Ludwigsburg) kocht hoch: Die Bürgerinitiative gegen die Klärschlamm-Verbrennungsanlage der EnBW wirft den Behörden Mauschelei vor.

Oliver von Schaewen 23.01.2025 - 12:00 Uhr

Der Streit um das EnBW-Gelände in Walheim und um die dort geplante Klärschlammverbrennungsanlage eskaliert. Schlugen die Wellen des Widerstands in den vergangenen Monaten schon hoch, so erhitzt jetzt eine Strafanzeige gegen das Landratsamt Ludwigsburg die Gemüter. Hat die Behörde die Reste der Kraftwerkskohle im Untergrund ordnungsgemäß untersucht? Oder folgte man im Kreishaus der Marschrichtung des Umweltministeriums, das an einer schnellen Lösung pro EnBW interessiert scheint?