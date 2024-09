Die AfD hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, weil sie sich im Bundestag übergangen fühlt - und verloren. Insgeheim wird die Partei aber froh über die Entscheidung sein, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 18.09.2024 - 14:14 Uhr

Die AfD ist eine Herausforderung für das politische System dieses Landes, das zeigten zuletzt die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen. Einen großen Teil ihrer Anziehungskraft bezieht die AfD daraus, dass sie behauptet, anders zu sein als die anderen. Auf der einen Seite die „Altparteien“, auf der anderen Seite die AfD – so will die Partei gesehen werden.