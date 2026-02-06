 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Gleiches mit Gleichem vergelten

Klage gegen Haushalt Gleiches mit Gleichem vergelten

Klage gegen Haushalt: Gleiches mit Gleichem vergelten
1
Habeck, Scholz, Lindner – für die Ampel war das Urteil aus Karlsruhe der Angang vom Ende. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mit einer Klage gegen ihren Haushalt läutete die Union einst das Ende der Ampel-Regierung ein. Nun wollen die Grünen Ähnliches. Ob das gelingt ist fraglich, meint Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Für die Ampelregierung war das Urteil aus Karlsruhe seinerzeit der Anfang vom Ende. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2023 erklärt, dass das Hin- und Herschieben von immerhin 60 Milliarden Euro im Haushalt nicht mit der Verfassung vereinbar sei. Die Klage der damals oppositionellen Union traf vor allem die Grünen, denn das Geld war fest für den Klimaschutz eingeplant. Kein Wunder, dass die Grünen nun Gleiches mit Gleichem vergelten wollen. Die unionsgeführte Bundesregierung macht Schulden wie noch nie, auch wenn sie diese verbal geschickt als Sondervermögen tarnt. Und sie schiebt die Milliarden ebenfalls munter von Töpfchen zu Töpfchen.

 

Mehr als juristische Spiztfindigkeit

Karlsruhe soll also noch mal ran. Allerdings: ob hier wirklich Gleiches mit Gleichem verglichen wird, ist nicht so sicher. Das gilt zunächst schon für die mögliche Klageart. Die Union hat seinerzeit das Organstreitverfahren gewählt, die Grünen denken über eine Verfassungsbeschwerde nach. Das ist mehr als juristische Spitzfindigkeit, denn davon hängt auch der Maßstab der Prüfung ab. Dieser wird sich im Vergleich zur Entscheidung vom November 2023 verändern – was auch bedeutet, dass das Ergebnis nicht 1:1 übertragen werden kann. Was allerdings vergleichbar bleibt, ist, dass jede Regierung haushalterische Tricks anwendet, um ihre Bilanzen von Eingaben und Ausgaben in einem besseren Licht erscheinen zu lassen als dies der Fall ist. Das ist das Problem.

Weitere Themen

SPD: Die Nöte der Sozialdemokraten

SPD Die Nöte der Sozialdemokraten

Die älteste deutsche Partei steckt in einer Identitätskrise. Sie muss um ihren Rang als Volkspartei bangen, meint unser Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
Tierschutzpartei positioniert sich links von der Mitte

Landtagswahl 2026 Tierschutzpartei positioniert sich links von der Mitte

2021 trat die Tierschutzpartei erstmals bundesweit an. Mit über 670.000 Stimmen feierte sie ein Rekordergebnis. Bei der Bundestagswahl 2025 gab es allein in BW rund 55.000 Stimmen. Nun sind die Tierschützer auch bei der Landtagswahl dabei.
Von Michael Maier
Widerstand gegen Extreme Rechte: Was die Demokratie schützt

Widerstand gegen Extreme Rechte Was die Demokratie schützt

Eine neue Studie zeigt, wie autoritäre Kräfte vorgehen, wenn sie an die Macht kommen. Die Analyse mahnt zu schnellem Handeln und breiten Allianzen.
Von Rainer Pörtner
Moskau: Lawrow: Ukraine steckt hinter Schüssen auf russischen General

Moskau Lawrow: Ukraine steckt hinter Schüssen auf russischen General

In Moskau wurde ein hochrangiger russischer Armeevertreter angeschossen. Russlands Außenminister Lawrow macht die Ukraine verantwortlich.
Pakistan: Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlag während des Freitagsgebets

Pakistan Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlag während des Freitagsgebets

Am vergangenen Wochenende kam es in Pakistan zu schweren Kämpfen im Südwesten mit Dutzenden Toten. Nun ereignet sich nahe der Hauptstadt ein Anschlag.
Moskau: Russischer General laut Behörden niedergeschossen

Moskau Russischer General laut Behörden niedergeschossen

In Moskau hat es offenbar erneut einen Mordanschlag auf einen hochrangigen russischen Armeevertreter gegeben. Die Einzelheiten.
Repräsentative Umfrage: Arbeiten die Deutschen zu wenig? Drei Viertel sagen Nein

Repräsentative Umfrage Arbeiten die Deutschen zu wenig? Drei Viertel sagen Nein

Immer wieder wird der Vorwurf debattiert, deutsche Arbeitnehmer seien zu faul. Was ergibt eine repräsentative Befragung dazu?
Im Golfstaat Oman: Weißes Haus: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag

Im Golfstaat Oman Weißes Haus: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag

Nun ist es auch von amerikanischer Seite bestätigt: Im Konflikt zwischen Washington und Teheran gibt es einen neuen Versuch, eine diplomatische Lösung zu finden.
Nach Ende des Vertrags mit Russland: Trump will neuen Atomvertrag

Nach Ende des Vertrags mit Russland Trump will neuen Atomvertrag

Der letzte große atomare Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA ist am Donnerstag offiziell ausgelaufen. Was sagt Donald Trump dazu?
Krieg in der Ukraine: Selenskyj erwartet nächste Gesprächsrunde in den USA

Krieg in der Ukraine Selenskyj erwartet nächste Gesprächsrunde in den USA

Zweimal hat Russland die Ukraine mit einer neuen Rakete bombardiert. Nun will Kiew die russische Abschussbasis getroffen haben. Selenskyj äußert sich auch zu weiteren Verhandlungen.
Weitere Artikel zu Bündnis 90/Die Grünen Haushalt Kommentar Bundesverfassungsgericht Ampel Klage
 
 