Klage gegen Haushalt: Gleiches mit Gleichem vergelten

Mehr als juristische Spiztfindigkeit

Karlsruhe soll also noch mal ran. Allerdings: ob hier wirklich Gleiches mit Gleichem verglichen wird, ist nicht so sicher. Das gilt zunächst schon für die mögliche Klageart. Die Union hat seinerzeit das Organstreitverfahren gewählt, die Grünen denken über eine Verfassungsbeschwerde nach. Das ist mehr als juristische Spitzfindigkeit, denn davon hängt auch der Maßstab der Prüfung ab. Dieser wird sich im Vergleich zur Entscheidung vom November 2023 verändern – was auch bedeutet, dass das Ergebnis nicht 1:1 übertragen werden kann. Was allerdings vergleichbar bleibt, ist, dass jede Regierung haushalterische Tricks anwendet, um ihre Bilanzen von Eingaben und Ausgaben in einem besseren Licht erscheinen zu lassen als dies der Fall ist. Das ist das Problem.