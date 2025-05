Im Streit über den Chaosparteitag im vergangenen Jahr in Rottweil zieht Doris Sayn-Wittgenstein ihre Klage gegen die Wahlen zum Landesvorstand vorerst zurück. Wird sie demnächst erneut ihr Glück versuchen?

Eberhard Wein 05.05.2025 - 16:32 Uhr

Vor der Rottweiler Stadthalle versammeln sich „linke Chaoten“, wie sie bei der AfD gerne schimpfen. Doch so richtig chaotisch wird es in der Halle, wo man unter sich ist. Zu viele drängen gleichzeitig in den Saal. Es droht der Abbruch.