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Klagen über Dieselpreise Auch die Firmen tragen Verantwortung

Klagen über Dieselpreise: Auch die Firmen tragen Verantwortung
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Elektrobusse 2024 in Öhringen: Dort ist ein mittelständischer Busunternehmen der Pionier. Foto:  

Die Liste der über teuren Treibstoff klagenden Branchen ist lang. Doch das Risiko fossiler Energie hat man zuvor oft verdrängt, sagt Andreas Geldner.

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

Wer mit seinem Unternehmen sozusagen am Tropf der Straße von Hormus hängt, hat Grund zur Sorge. Für Branchen, die sowieso mit spitzem Stift rechnen müssen, wie dem Taxigewerbe, Speditionen aber auch Busunternehmen kann der aktuelle Anstieg der Treibstoffpreise existenzbedrohend werden.

 

Eine gewisse Dissonanz

Dennoch bleibt eine Dissonanz. Seit Jahren malen Branchenverbände, beileibe nicht nur die Busbranche, vor allem die Kosten und Risiken der Antriebswende an die Wand: Die Fahrzeuge sind immer noch teuer, die Ladeinfrastruktur lässt zu wünschen übrig.

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Glücklicherweise gibt es inzwischen Pionierunternehmen, die trotz aller Herausforderungen couragiert vorangehen. Sie denken langfristig und strategisch. Und dazu gehört es eben auch, Versorgungsrisiken mit einzubeziehen. Die vorletzte Energiekrise im Gefolge des Ukrainekrieges ist erst vier Jahre her.

Langfristig Denken

Natürlich trägt der Staat Verantwortung. Beim Ausbau der Stromnetze und der Ladeinfrastruktur ist viel versäumt worden. Aber solche langfristigen Defizite kann eine kurzfristige Rettungspolitik nicht ausgleichen. Das Geld, das jetzt für Nothilfen ausgegeben wird, fehlt vielleicht am Ende anderswo.

Niemand kann ein Interesse daran haben, dass nun etwa mittelständische Busunternehmen, die für den Nahverkehr im ländlichen Raum unverzichtbar sind, in Bedrängnis kommen. Kurzfristige Unterstützung im Notfall kann man diskutieren – vorausgesetzt, dass die Krise anhält. Aber zumindest in einem Nebensatz könnten die diversen, laut klagenden Verbände sich dennoch zu einer zügigen Antriebswende bekennen. Das darf man auch als Lobbyist.

Wer redet noch über den Klimawandel?

Dass das Ganze irgendwie mit dem größten Langzeitrisiko für die Menschheit, dem Klimawandel, zu tun hat, diese grundsätzliche Erkenntnis ist in den vergangenen Jahren ja sowieso im Strudel der drängenden Gegenwartsprobleme versunken. Doch eines bleibt: Jeder trägt seinen Teil der Verantwortung für den Klimaschutz. Das stresst manchmal und führt zu Kosten – doch die bisherige Welt der fossilen Energie, wie man es aktuell wieder sieht, tut das auch.

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