Klagen über Dieselpreise Auch die Firmen tragen Verantwortung
Die Liste der über teuren Treibstoff klagenden Branchen ist lang. Doch das Risiko fossiler Energie hat man zuvor oft verdrängt, sagt Andreas Geldner.
Die Liste der über teuren Treibstoff klagenden Branchen ist lang. Doch das Risiko fossiler Energie hat man zuvor oft verdrängt, sagt Andreas Geldner.
Wer mit seinem Unternehmen sozusagen am Tropf der Straße von Hormus hängt, hat Grund zur Sorge. Für Branchen, die sowieso mit spitzem Stift rechnen müssen, wie dem Taxigewerbe, Speditionen aber auch Busunternehmen kann der aktuelle Anstieg der Treibstoffpreise existenzbedrohend werden.