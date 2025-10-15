CDU-Vize-Generalsekretärin Christina Stumpp kontert gegen Finanzminister Bayaz – und stellt den Kommunen grundsätzliche Lösungen in Aussicht.
15.10.2025 - 14:20 Uhr
CDU-Vizegeneralsekretärin Christina Stumpp hat die Äußerungen von Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) über den Abrechnungsmodus beim Sondervermögen für kommunale Infrastruktur hart kritisiert. „Statt voreilige Schuldzuweisungen zu verbreiten, sollte sich Finanzminister Bayaz lieber an die Fakten halten“, sagte Stumpp. Die Verwaltungsvereinbarung werde noch zwischen Bund und Ländern ausgearbeitet. „Den Bund schon verantwortlich zu machen, bevor diese überhaupt steht, ist schlicht unseriös.“ Es liege auch an den Ländern, mit dem Bund pragmatische Lösungen zu finden, sagte Stumpp.