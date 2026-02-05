Klang aus dem Rathausturm 37 Jahre jung – und der Mann hinter Stuttgarts Glocken-Sound
Er ist erst 37 – und sorgt dafür, dass Stuttgart klingt: Toni Ulrich mischt Pop ins Rathaus-Glockenspiel und kämpft dafür, dass die Tradition nicht verstummt.
Einsam sitzt Toni Ulrich in seiner Spielstube und drückt wie wild auf die Tasten des Keyboard-ähnlichen Geräts vor sich. Während draußen die Menschen begeistert Videos drehen, hört er drinnen kaum etwas von dem, was er gerade fabriziert. Als Glockenspieler im Stuttgarter Rathaus steht er selten im Rampenlicht, für die Leute ist die Glockenmusik einfach da. Aber ohne Menschen wie Ulrich würde es die schon bald nicht mehr geben.