Kritik am Europapark wegen CDU-Abend mit Reichelt

Eine Veranstaltung mit dem Chef des „Hetzkanals“ Nius bringt der Partei reichlich Ärger ein. Ihr Landesvorsitzender Manuel Hagel bleibt lieber in der Deckung – aus guten Gründen.

Andreas Müller 10.10.2024 - 15:41 Uhr

Der Europapark ist nur der Vermieter, nicht der Veranstalter. Doch für den Auftritt von Julian Reichelt an diesem Freitag im südbadischen Rust bekam auch er reichlich verbale Prügel. Was habe die weltoffene Freizeiteinrichtung bloß geritten, dem einstigen „Bild“-Chefredakteur und Frontmann des rechtspopulistischen Portals „Nius“ eine Bühne zu bieten? Solche und ähnliche Fragen wurden in den sozialen Medien aufgeworfen – teils verbunden mit Enttäuschung über die Betreiberfamilie Mack und der Ankündigung, dem Park fortan lieber fernzubleiben. Es handele sich um ein Event der Jungen Union (JU) Ortenau und der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) Südbaden, betonte ein Sprecher. „Sie haben Räumlichkeiten über unser Confertainment-Angebot angemietet und sind allein für den von ihnen präsentierten Referenten zuständig.“