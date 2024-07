Klassenzimmer unter freiem Himmel in Hemmingen

Mit einem Aktionstag nehmen Grundschüler das neue Klassenzimmer unter freiem Himmel in Beschlag. Die neue Fläche soll vielfältig genutzt werden.

Franziska Kleiner 11.07.2024 - 15:34 Uhr

Mehrere Akteure haben ihn gemeinsam ermöglicht: „Ein langer Wunsch unseres Elternbeirats und des Kollegiums wird wahr.“ So formuliert die Rektorin der Hemminger Grundschule, Konstanze Aßmann, die Freude über ein Außenklassenzimmer. Mit einem Aktionstag werden die Schüler die neue Fläche auf dem Schulgelände an diesem Freitag in Beschlag nehmen.