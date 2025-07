Hochkarätige Klassik in besonderem Ambiente: Vom 18. bis 20. Juli lädt „Klassik im Klösterle“ erneut zum Festivalwochenende ein.

Nach dem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr geht das Kammermusikfestival „Klassik im Klösterle – festival edition“ vom 18. bis 20. Juli in die zweite Runde. An drei Tagen erwartet das Publikum im historischen Klösterle ein hochkarätiges Programm mit internationalen Gästen, regionalen Musikerinnen und Musikern sowie preisgekrönten Nachwuchstalenten.

Zum Auftakt am Freitag, 18. Juli, ist erstmals die renommierte japanische Pianistin Yuri Maeda in Weil der Stadt zu Gast. Sie präsentiert Werke von Bach, Liszt und Rachmaninoff.

Lesen Sie auch

Wer Lust hat, darf mit den Profis musizieren

Am Samstagabend folgt das Sommernachtskonzert mit Kammermusik von Dvořák und Schumann – zunächst bringen Elena Graf, Kumiko Kasugai, Stefan Fehlandt und Emanuel Graf Dvořáks „Amerikanisches Quartett“ auf die Bühne. Anschließend verstärkt Festivalleiter und Pianist Moritz Winkelmann das Ensemble für Schumanns Klavierquintett. Bereits am Nachmittag lädt eine öffentliche Anspielprobe zum Zuhören ein. Im Anschluss an das Konzert gibt es mit der „OPEN STAGE Kammermusik“ ein neues Format: Musikbegeisterte dürfen spontan mit den Profis musizieren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Das Abschlusskonzert am Sonntag gestalten die Brüder Lionel und Demian Martin aus Tübingen mit Werken von Schumann, Beethoven und Franck.

Neben der Musik spielt auch die Begegnung eine große Rolle: Nach jedem Konzert sind die Besucherinnen und Besucher zu einem gemeinsamen Apéro eingeladen: Mit Käsebuffet, neapolitanischer Pizza oder Gebäck vom Café Königstor.

Tickets und Informationen

Tickets sind online unter www.klassikimkloesterle.de/onlinetickets sowie in der Tourist-Info am Marktplatz erhältlich. Festivalpässe und Einzeltickets sind verfügbar. Mehr Informationen zum Programm gibt es unter www.klassikimkloesterle.de.