Klassik in Rutesheim: Die Cello Akademie wird immer internationaler

Sie zieht jedes Jahr zahlreiche junge, hochbegabte Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, die in Kursen ihr Cellospiel perfektionieren wollen, nach Rutesheim: die Cello Akademie. Die 16. Auflage beginnt am Sonntag, 26. Oktober. Stolz erzählt der Künstlerische Leiter Matthias Trück, dass die Cello Akademie von Jahr zu Jahr internationaler werde. „Dieses Mal hatten wir Anmeldungen aus 38 Ländern, auch Australien war dabei“, sagt er und fügt hinzu, dass unter den Teilnehmenden dieses Jahr zahlreiche Asiaten seien. Beim Abschlusskonzert würden drei junge Cellisten aus Armenien mitspielen.

Unter den namhaften Dozenten sind einige, die bei der Cello Akademie immer wieder Kurse gegeben haben. Jens-Peter Maintz von der Universität der Künste in Berlin, der früher über Jahre bei der Cello Akademie unterrichtet hat, sei jetzt wieder mit dabei, betont Trück. Musikliebhaber können die Dozenten neben den Studierenden wieder bei den sechs Konzertabenden in der Halle Bühl II erleben.

Trück freut sich, dass die Musikerinnen und Musiker in den Konzerten mehrere neue Stücke „auf den Weg bringen“. „Wir haben bei den Cello-Konzerten zehn neue Arrangements.“ Das ist aber noch nicht alles: Mit dem Konzert „Pik, Kreuz, Karo und Herz: Geheime Welt zwischen Himmel und Jahrmarkt“ des Komponisten Enjott Schneider gibt es in Rutesheim zudem eine Uraufführung. Das Konzert für vier Violoncelli und Orchester steht beim dritten Konzert am Mittwoch, 29. Oktober, einem Orchesterkonzert der Dozenten, auf dem Programm.

Eine Besonderheit hat sich auch beim fünften Konzert unter dem Motto „Cello-Power XXL, Pop und mehr“ am Freitag, 31. Oktober, ergeben. Es wird vom Cello-Orchester Baden-Württemberg und dem Akademie-Ensemble 2025, das aus Studierenden der Meisterkurse besteht, bestritten. „Dieses Mal wollten so viele in dem Ensemble spielen“, sagt der Festivalleiter überrascht. Das Ergebnis: Das Ensemble bestehe jetzt aus 56 Musikern und spiele vier der neuen Arrangements.

Es gibt auch Negatives zu vermelden

Bei allen positiven Nachrichten gibt es auch Negatives zu vermelden. „Dass so etwas wie die Cello Akademie stattfinden kann, ist heute eigentlich nicht mehr möglich“, sagt Trück. Die Kosten seien so hoch, dass er von einem „finanziellen Desaster“ spricht. Damit die Veranstaltung bestehen könne, müssten sie für die Eintrittskarten genau genommen 100 Euro verlangen. Jetzt gibt es Tickets ab 30 beziehungsweise 39 Euro. Ein solches Event könne nur gelingen, da ein Komponist wie Enjott Schneider kostenlos etwas für sie schreibe, betont Trück.

Viele der jungen Cellistinnen und Cellisten kommen dieses Jahr aus China. „Die müssen einen Riesen-Aufriss machen, um hierher kommen zu können“, gibt Trück zu bedenken. Deshalb habe er jetzt für Teilnehmende aus diesem Land, die unter 16 Jahre sind, vorgeschrieben, dass sie nur mit ihren Eltern kommen dürfen und im Hotel übernachten, also nicht wie üblich in Gastfamilien untergebracht sind. Da es in Rutesheim nicht so viele Hotels gebe, sieht Matthias Trück hier für die Zukunft ein Problem.

Matthias Trück, der künstlerische Leiter der Cello Akademie, hat nicht nur Positives zu vermelden. Foto: Simon Granville

Ein weiteres Problem, dass der Künstlerische Leiter in den Griff bekommen musste: „Wir hatten im vergangenen Jahr massiven Ärger wegen Löchern im Boden der Räume im Rutesheimer Gymnasium, in denen die Kurse der Cello Akademie stattfinden.“ Ursache ist der Stachel unten am Cello. Wegen der Löcher habe er im vergangenen Jahr eine sehr hohe Rechnung bekommen. „Ich habe das abwenden können. Aber jetzt befinden wir uns im Jahr eins, in dem wir knallharte Regeln vorgegeben haben, die auch kontrolliert werden“, betont Matthias Trück.

Alle Celli müssen nun mit einem Gummischutz unten versehen sein. Und damit das Instrument dann nicht wegrutscht, steht es zudem auf einem Brett. „Wir werden dieses Mal auch einen Sicherheitsdienst haben, der schaut, ob alles umgesetzt wird“, sagt Trück, der seit Monaten an diesem Thema gearbeitet hat. Der Festivalleiter bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt nicht mehr so laufe wie früher: „Wir müssen jetzt für alles geradestehen, beispielsweise auch für die Reinigung.“

Die Cello Akademie Rutesheim findet von diesem Sonntag, 26. Oktober, bis Samstag, 1. November, statt. Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es im Internet unter https://www.cello-akademie-rutesheim.de/ oder unter der Telefonnummer 07152 – 319 54 77