Pompöse Palastkulissen, feministische Rebellion und Mozart wie nie zuvor: Die neue ARD-Serie «Mozart/Mozart» ist mehr als ein Biopic. Was macht die sechs Folgen so besonders?
11.12.2025 - 07:00 Uhr
Wien - Mit "Mozart/Mozart" zeigt die ARD kurz vor Weihnachten ein ungewöhnliches Biopic: Die Mini-Serie erzählt das Leben der musikalischen Wunderkinder Maria Anna und Wolfgang Amadeus Mozart – und das aus einer bewusst modernen Perspektive. Im Mittelpunkt steht dabei die lange übersehene Schwester des Genies: Maria Anna, genannt Nannerl, die im Schatten ihres jüngeren Bruders früh zur Seite gedrängt wurde.