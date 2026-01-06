Klaus Grohe prägte die Geschicke des Armaturenherstellers Hansgrohe fast 50 Jahre. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

red/dpa 06.01.2026 - 13:00 Uhr

Klaus Grohe, langjähriger Chef des Armaturenherstellers Hansgrohe, ist tot. Wie das Unternehmen mit Sitz in Schiltach (Kreis Rottweil) mitteilte, starb Grohe bereits am 3. Januar im Alter von 88 Jahren. „Mit Klaus Grohe verlieren wir unseren Wegbereiter, der bis zuletzt als Ehrenvorsitzender unseres Aufsichtsrats die Entwicklung von Hansgrohe mit großem Interesse und Engagement verfolgte“, sagte der Vorstandsvorsitzende Hans Jürgen Kalmbach. Klaus Grohe habe das Unternehmen maßgeblich geprägt. „Wir sind ihm dafür sehr dankbar und werden ihn und seine Ratschläge vermissen.“