Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und katholische Christ, Winfried Kretschmann, erwartet vom neuen Bischof Klaus Krämer, dass diesem die Balance zwischen zwei unterschiedlichen Zielen gelingt.

red/epd 19.11.2024 - 13:23 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet vom künftigen Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer, dass er für „die Reformbestrebungen in der Kirche ein offenes Ohr hat“. Krämer solle die Einheit der Kirche bewahren, ohne sich Reformen zu verweigern, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Ich habe den Eindruck: Genau diesen Weg wird er gehen“, ergänzte der Ministerpräsident, der selbst katholischer Christ ist.