Seit 2011 können Jugendliche ab dem 17. Lebensjahr in Deutschland den Führerschein machen und Auto fahren, wenn sie von erfahrenen Autofahrern begleitet werden. Die CSU sieht Änderungsbedarf.
Seeon - Die CSU will das seit 2011 bundesweit geltende begleitete Autofahren schon ab dem 16. Lebensjahr erlauben."Wir setzen uns dafür ein, dass die EU-Mitgliedstaaten das begleitete Fahren ab 16 Jahren für die Fahrerlaubnisklasse B ermöglichen", heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Dies berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die Passage aus dem Papier liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in München vor.