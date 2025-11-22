Das Open Piano am Charlottenplatz hat viele Fans in der Stadt, die dieses Angebot unterstützen. Ein ermutigender Ausdruck von Bürgersinn, kommentiert Jan Sellner.
22.11.2025 - 07:00 Uhr
„Die Zeit ist schwarz, ich mach euch nichts weis“, schrieb Erich Kästner 1930 in seinem Gedicht „Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?“ Damals war sie tatsächlich schwarz, die Zeit, um nicht zu sagen braun. Und auch heute liegen die Dinge so, dass vielfach Grund zur Sorge besteht, und diejenigen, die nach dem Positiven fragen, aus der Zeit gefallen scheinen oder im Ruf stehen, „Zucker auf Schmerzen zu streuen“ und dem Guten und Schönen „den leeren Platz überm Sofa“ einzuräumen, wie Kästner spottete.