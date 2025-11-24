 
Klavierabend im Beethovensaal Giorgi Gigashvili und seine Gender Studies am Klavier

1
Giorgi Gigashvili Foto: Pressefoto Kelly De Geer Classeek

Der georgische Pianist Giorgi Gigashvili hat in der Meisterpianistenreihe von SKS Russ im Beethovensaal gespielt.

Gibt es das „Weibliche“ in der klassischen Musik, und falls ja, worin besteht es? Dieser Frage widmete sich der georgische Pianist Giorgi Gigashvili im ersten Teil seines, ja: sensationellen Klavierabends im Rahmen der Meisterpianistenreihe im Stuttgarter Beethovensaal.

 

Dazu stellte Gigashvili Werke von Robert Schumann und Felix Mendelssohn solche derer weiblichen Pendants gegenüber. Konkret: Schumanns „Arabeske“ den „Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 20“ seiner Frau Clara Schumann und Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ op. 19 dem gleich betitelten vierteiligen Zyklus op. 8 von dessen Schwester Fanny Hensel. Nun mag die Auswahl zumindest im Fall Schumann etwas tendenziös sein – bezeichnete dieser seine „Arabeske“ doch selber despektierlich als „schwächlich und für Damen“ – womit er vermutlich das Spielerisch-Ornamentale der häufig gespielten Komposition gemeint hat.

Kollektiver Jubel

Doch selbst wenn Gigashvili ein anderes Schumannsches Werk gewählt hätte – Claras Variationszyklus steht, was kompositorische Finesse und Tiefe der Empfindung anbelangt, dem Oeuvre ihres Ehemanns keineswegs nach, ein Eindruck, der von Gigashvilis stupendem, von enormer Klangfantasie und subtilster Gestaltungskunst geprägtem Spiel noch bestärkt wurde. Ob es das musikalisch „Weibliche“ nun gibt, blieb auch nach dem zweiten Teil von Gigashvilis pianistischen Gender Studies offen, denn die „Lieder ohne Worte“ der Geschwister Mendelssohn und Hensel offenbarten zwar einen unterschiedlichen Personalstil, aber eben auch viele Ähnlichkeiten in puncto poetischer Ausformung und Originalität.

