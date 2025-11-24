Klavierabend im Beethovensaal Giorgi Gigashvili und seine Gender Studies am Klavier
Der georgische Pianist Giorgi Gigashvili hat in der Meisterpianistenreihe von SKS Russ im Beethovensaal gespielt.
Gibt es das „Weibliche“ in der klassischen Musik, und falls ja, worin besteht es? Dieser Frage widmete sich der georgische Pianist Giorgi Gigashvili im ersten Teil seines, ja: sensationellen Klavierabends im Rahmen der Meisterpianistenreihe im Stuttgarter Beethovensaal.