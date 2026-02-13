Klavierkonzert in Stuttgart: Martha Argerich und Jura Margulis brillieren in der Liederhalle

Vor einigen Jahren wurde Martha Argerich gefragt, was denn ihr Motto sei. Sie antwortete: „Well, keep going!“ (Nun, weitermachen!) und lachte. Mit Anfang 20 ließ sie während einer Lebenskrise nach der Geburt ihrer ersten Tochter das Klavierspielen mal für drei Jahre bleiben und überlegte, Sekretärin oder Ärztin zu werden. Seitdem macht sie weiter: In den Begeisterungsstürmen, die im nahezu ausverkauften Beethovensaal der Liederhalle schon zur Pause aufbranden, zieht die 84-Jährige ihren Co-Pianisten Jura Margulis (57) ausgiebig über die Bühne, vom linken Rand zum rechten, mal vor den beiden ineinander verschränkten Steinway-Flügeln, mal hintenrum.