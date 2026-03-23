Das Internationale Klavierwochenende lockte zum 20. Mal mit attraktivem Programm nach Holzgerlingen. Konstantin Zvyagin spielte als Rarität vier Stücke aus Robert Schumanns „Manfred“.
24.03.2026 - 08:22 Uhr
Die Bezeichnung Kammer ist eigentlich irreführend. Die Musik für eine kleine Besetzung wurde früher häufig in großbürgerlichen Salons oder entsprechenden adligen Schlössern aufgeführt – keinesfalls in Kammern. Beim 20. Internationalen Klavierwochenende in Holzgerlingen war es die gar nicht so kleine Stadthalle, die den Rahmen abgab für Kammermusik par excellence.