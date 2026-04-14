Nachhaltig tauschen statt neu kaufen: Mit dem Kleidertausch am 23. April setzt der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen ein Zeichen für bewussten Konsum.
14.04.2026 - 11:03 Uhr
Immer schneller wechselnde Kollektionen, günstige Preise und kurze Nutzungsdauer: „Fast Fashion“ belastet Umwelt und Ressourcen erheblich. Eine nachhaltige Alternative bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) mit seinem nächsten Kleidertausch, denn gut erhaltene Kleidung ist es wert, weitergegeben zu werden, wenn sie dem ursprünglichen Besitzer nicht mehr passt oder gefällt.