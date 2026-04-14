Nachhaltig tauschen statt neu kaufen: Mit dem Kleidertausch am 23. April setzt der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen ein Zeichen für bewussten Konsum.

Immer schneller wechselnde Kollektionen, günstige Preise und kurze Nutzungsdauer: „Fast Fashion“ belastet Umwelt und Ressourcen erheblich. Eine nachhaltige Alternative bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) mit seinem nächsten Kleidertausch, denn gut erhaltene Kleidung ist es wert, weitergegeben zu werden, wenn sie dem ursprünglichen Besitzer nicht mehr passt oder gefällt.

Der Fokus liegt auf Frühlings- und Sommermode für Erwachsene Der Kleider-Tausch-Abend am Donnerstag, 23. April, von 17 bis 20 Uhr in den Räumen des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen, Wolf-Hirth-Straße 33, findet zum sechsten Mal statt. Der Fokus liegt auf Frühlings- und Sommermode für Erwachsene. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung jedoch erforderlich. Den Anmeldelink sowie weitere Informationen sind unter www.awb-bb.de/veranstaltungen zu finden.

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Interessierten bietet der Abend die Möglichkeit, saubere und noch tragfähige Kleidungsstücke mitzubringen und vor Ort neue Lieblingsstücke auszuwählen – ganz ohne Geld auszugeben. „Mit dem Kleidertausch möchten wir zeigen, dass nachhaltiger Konsum einfach umzusetzen ist und sogar Spaß macht“, sagt Wolfgang Hörmann, Werkleiter des AWB. „Jedes Kleidungsstück, das weitergegeben und wieder getragen wird, spart wertvolle Ressourcen und vermeidet Abfall.“

Schmuck und Deko werden nicht angenommen

Wie funktioniert der Kleidertausch? Alle Teilnehmer können maximal zehn saubere und gut erhaltene Kleidungsstücke abgeben. Ausgeschlossen von der Annahme sind Schmuck und Deko, Schuhe, Kinder- und Schwangerenbekleidung. Socken und Unterwäsche sowie Bett- und Tischwaren können ebenfalls nicht angenommen werden. Die mitgebrachte Ware wird am Eingang abgegeben und anschließend von den AWB-Mitarbeitern ausgelegt.

Mehrere Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden. Was passt und gefällt darf mitgenommen werden, auch ohne etwas gebracht zu haben. Der AWB freut sich darüber, wenn wieder viele der Secondhand-Kleider, -Jacken oder -Hosen einen neuen Besitzer, eine neue Besitzerin finden. Neben dem Aspekt der Abfallvermeidung bietet der Kleidertausch Raum für Begegnung, Austausch und Inspiration rund um einen bewussteren Umgang mit Kleidung und Mode.