Billigmarken sind tabu, Unterhosen oder Schuhe werden nicht angenommen: Ansonsten können in der Filderstädter Stadtbücherei bis 11. Oktober Kleidungsstücke getauscht werden.

Das schont Geldbeutel und die Ressourcen: Dem Team der Filderstädter Stadtbibliothek und des städtischen Klimaschutzmanagements ist Nachhaltigkeit wichtig. Deshalb organisieren Sarah Backhaus, Serena Mormone und Nora Holz noch bis zum 11. Oktober eine Kleidertauschbörse in der Bücherei Bernhausen an der Volmarstraße 16. Inspiration holte sich das Trio bei anderen Bibliotheken, in denen die Aktion bereits stattgefunden hat. Die Börse findet zu Öffnungszeiten der Stadtbibliothek statt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Kleidertauschparty in Stuttgart: Shoppen ohne Geld – Biete Mantel, suche Rock

Kleidertauschparty in Stuttgart Shoppen ohne Geld – Biete Mantel, suche Rock

Schont Ressourcen und den Geldbeutel – das versprechen die Veranstalter einer Kleidertauschparty im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch.

Die Kleidertauschbörse kostet nichts und steht allen offen. Die Annahme und Abgabe ist jedoch auf fünf Teile pro Person begrenzt. Die Aktion ist eine reine Tauschbörse: Jeder sollte mindestens ein Teil mitbringen, um wieder etwas mitnehmen zu können. Unterwäsche oder Schuhe werden nicht angenommen. Dies gilt auch für „Billigmarken“, da das Thema Nachhaltigkeit auch hier an erster Stelle steht. Jedes Teil wird auf Sauberkeit, Zustand und Marke überprüft, teilt die Stadt mit. Kleidungsstücke, die übrig bleiben, werden lokalen gemeinnützigen Annahmestellen gespendet.