Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie für einen TV-Auftritt eine Ausnahme und plaudert über das Glück mit zwei Kindern.
12.12.2025 - 17:26 Uhr
Berlin - Sängerin Helene Fischer hat ihre Babypause unterbrochen und ist am Samstag (20.15 Uhr) in der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" zu sehen. "Ich bin ganz, ganz beseelt. Wir sind maximal glücklich, fühlen uns komplett und sind sehr dankbar", erzählt die 41-Jährige laut "Bild" in der Show, als ihr Moderator Kai Pflaume zur Geburt der zweiten Tochter gratuliert. Das Blatt hat die Sendung vorab schon gesehen.