Eine jahrzehntelange wissenschaftliche Debatte ist endlich aufgeklärt: Ein kleiner Dinosaurier war kein jugendlicher T-Rex, sondern bildet eine andere Art. Er jagte sogar schneller. Und es gibt noch eine interessante Entdeckung.
Eine gründliche Analyse von Dino-Knochen räumt mit einem langjährigen Irrtum um Tyrannosaurus rex auf. Bisher galten Fossilien von Nanotyrannus lancensis vielen Wissenschaftlern als eine jugendliche Form des T-Rex. Nun präsentiert ein US-Team im Fachjournal „Nature“ eine überwältigende Liste an Beweisen, warum dies äußerst unwahrscheinlich ist.