Kleinheppacher Kopf Schafe sollen die Weinberge erhalten
Am Kleinheppacher Kopf in Korb sind in den vergangenen Jahren knapp ein Drittel der Rebhänge gerodet worden. Wie geht es weiter?
Am Kleinheppacher Kopf in Korb sind in den vergangenen Jahren knapp ein Drittel der Rebhänge gerodet worden. Wie geht es weiter?
Er wirkt ein wenig trostlos, der Ausblick vom 440 Meter hohen Kleinheppacher Kopf. An klaren Tagen reicht der Blick bis zur Burg Teck oder hinüber zum Hohenstaufen, gut vierzig Kilometer entfernt. Doch wer von hier oben über die Rebhänge des Remstals schaut, erkennt weniger die Weite als eine Leerstelle: In den Wengerten, die sich wie Schuppen über die Hänge legen, klaffen Lücken. „Kulturbruch“, nennt das ein Sprecher des Weinbauverbands Württemberg. Ein hartes Wort für eine stille Veränderung.