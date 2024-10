Kitagebühren von 900 Euro für einen Ganztagesplatz im U3-Bereich sind für Familien nicht leistbar. Doch die Kommunen brauchen das Geld. Was tun?

Karin Götz 04.10.2024 - 15:25 Uhr

Recht haben sie. 180 Mütter und Väter haben am vergangenen Dienstag protestiert. Gegen die hohen Kitagebühren der Stadt Sachsenheim. Gegen die absehbare nochmalige Erhöhung. Wer in Sachsenheim ein unter dreijähriges Kind in der zehnstündigen Ganztagesbetreuung hat, bezahlt seit September 781 Euro. Mit Verpflegung sind es 84 Euro mehr. Mittelfristig steht offenbar eine weitere Anhebung auf mehr als 1000 Euro im Raum. Damit steht Sachsenheim nicht allein. In Steinheim kostet ein Ganztagesplatz sogar 872 Euro – ohne Essen. Auch in Benningen sind es 798 Euro. Dass es offenbar auch anders geht, zeigt der Blick nach Kornwestheim. Dort bezahlen Eltern für ein Kind in der Krippe 395 Euro. Allerdings wird nur eine neunstündige Betreuung angeboten. In Ludwigsburg kosten zehn Stunden 515 Euro.