Kleinkunstbühne in Filderstadt: Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

Seit dem Vorfall im schweizerischen Crans-Montana in der Silvesternacht, bei dem ein Feuer in einer Bar 40 Todesopfer forderte, denken viele Leute häufiger an Brandschutz, als sie das vielleicht früher getan haben. So geht es auch dem Filderbewohner Klaus R., der oft und gerne die Kronen-Komede in Bonlanden besucht und sich Kabarettvorstellungen anschaut. „Als ‚abgehängte Decken’ sind in hier Stoffbahnen vorhanden, sowie lange Vorhänge“, erzählt Klaus R, außerdem seien die Gänge zwischen den Tischen sehr eng: „Selbst im Normalbetrieb ist ein Durchkommen schwierig, sollte im Panikfall ein Stuhl umfallen, dürfte es wohl ganz kritisch werden.“

Er sorgt sich darum, ob der Brandschutz ordnungsgemäß eingehalten wird. R. betont: „Ich will der Kronen-Komede nichts Schlechtes, im Gegenteil!“ Er sei dort oft Besucher, und er mache sich lediglich Sorgen darüber, was passiere, wenn es dort zu einem Brand kommen würde.

Die Stadt Filderstadt sagt klipp und klar: Hier ist alles nach Vorschrift. Sandra Gmehling, die Chefin des Baurechtsamts, erklärt: „Es handelt sich um eine genehmigte Gaststätte, mit 32 Quadratmetern Fläche plus einer Bühnenfläche von 14 Quadratmetern.“ Bis zu 199 Personen dürften sich hier versammeln, allerdings sei das bei dieser Größe gar nicht möglich. Die erforderlichen zwei Rettungswege seien vorhanden, ein weiterer erhöhter Brandschutz nicht vorgeschrieben. Den gebe es erst bei – deutlich größeren – Versammlungsstätten ab 200 Personen. Die Gaststätte sei auch nicht brandverhütungsschaupflichtig. „Selbst wenn wir wollten, dürfen wir keinen zusätzlichen Brandschutz verlangen, weil das Gesetz es nicht hergibt“, sagt Sandra Gmehling.

Bühnenchef und Stadt sagen: Kronen-Komede erfüllt alle Auflagen

Auch Andreas Gollmann, der Chef der Kronen-Komede, betont: „Die Stoffbahnen hatten wir von Anfang an.“ Bei der Ausstellung der Schanklizenz und der anfänglichen Überprüfungen durch die Stadt und den Wirtschaftskontrolldienst „hat niemand je etwas moniert“.

Die Kleinkunstbühne wird von Gollmann und seiner Frau Franziska Körner-Gollmann geleitet. Sie stellen das Programm aus Kleinkunst, Musik und schwäbischem Kabarett zusammen, Träger ist ein Verein, dessen Vorstand Gollmann ist. Er ist etwas ratlos, wie er reagieren könnte: „Wir halten uns an alle Vorgaben, die Rettungswege sind gekennzeichnet, es ist alles in Ordnung.“ Tischfeuerwerke wie in Crans-Montana kommen hier nicht zum Einsatz.

Andreas Gollmann (links) und Bernd Gleich (zweiter Vorsitzender) vor der Kronen-Komede. Foto: Roberto Bulgrin

Kronen-Komede: Zu enge Stuhlreihen?

Zuschauer Klaus R. beschreibt zudem einen Fall, in dem die Rettungssanitäter während einer Vorstellung kommen mussten, um „einem älteren Herren, der wohl kollabiert war, zu helfen“: „Sie hatten ziemliche Schwierigkeiten, durch die engen Stuhlreihen zu kommen.“ Andreas Gollmann widerspricht dem und sagt: „Wir hatten in jüngster Zeit zwei Fälle, wo die Sanitäter kommen mussten, ich war bei beiden dabei und es gab überhaupt keine Probleme.“ Der Betreiber versteht nicht, warum Zuschauer nicht gleich auf ihn zukommen, wenn sie Fragen haben. „Das würde ich mir für die Zukunft wünschen“, sagt Gollmann. „Im direkten Gespräch kann man doch vieles gleich klären.“

