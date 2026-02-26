 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

Kleinkunstbühne in Filderstadt Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

Kleinkunstbühne in Filderstadt: Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede
1
Zwei Fluchtwege sind vorgeschrieben – die hat die Kleinkunstbühne ohne Frage. Foto: imago images/Future Image

In der Kleinkunstbühne Kronen-Komede in Bonlanden kann es eng werden, wenn das Haus voll ist. Ein Gast sorgt sich um den Brandschutz.

Filderzeitung: Rebecca Anna Fritzsche (fri)

Seit dem Vorfall im schweizerischen Crans-Montana in der Silvesternacht, bei dem ein Feuer in einer Bar 40 Todesopfer forderte, denken viele Leute häufiger an Brandschutz, als sie das vielleicht früher getan haben. So geht es auch dem Filderbewohner Klaus R., der oft und gerne die Kronen-Komede in Bonlanden besucht und sich Kabarettvorstellungen anschaut. „Als ‚abgehängte Decken’ sind in hier Stoffbahnen vorhanden, sowie lange Vorhänge“, erzählt Klaus R, außerdem seien die Gänge zwischen den Tischen sehr eng: „Selbst im Normalbetrieb ist ein Durchkommen schwierig, sollte im Panikfall ein Stuhl umfallen, dürfte es wohl ganz kritisch werden.“

 

Er sorgt sich darum, ob der Brandschutz ordnungsgemäß eingehalten wird. R. betont: „Ich will der Kronen-Komede nichts Schlechtes, im Gegenteil!“ Er sei dort oft Besucher, und er mache sich lediglich Sorgen darüber, was passiere, wenn es dort zu einem Brand kommen würde.

Die Stadt Filderstadt sagt klipp und klar: Hier ist alles nach Vorschrift. Sandra Gmehling, die Chefin des Baurechtsamts, erklärt: „Es handelt sich um eine genehmigte Gaststätte, mit 32 Quadratmetern Fläche plus einer Bühnenfläche von 14 Quadratmetern.“ Bis zu 199 Personen dürften sich hier versammeln, allerdings sei das bei dieser Größe gar nicht möglich. Die erforderlichen zwei Rettungswege seien vorhanden, ein weiterer erhöhter Brandschutz nicht vorgeschrieben. Den gebe es erst bei – deutlich größeren – Versammlungsstätten ab 200 Personen. Die Gaststätte sei auch nicht brandverhütungsschaupflichtig. „Selbst wenn wir wollten, dürfen wir keinen zusätzlichen Brandschutz verlangen, weil das Gesetz es nicht hergibt“, sagt Sandra Gmehling.

Bühnenchef und Stadt sagen: Kronen-Komede erfüllt alle Auflagen

Auch Andreas Gollmann, der Chef der Kronen-Komede, betont: „Die Stoffbahnen hatten wir von Anfang an.“ Bei der Ausstellung der Schanklizenz und der anfänglichen Überprüfungen durch die Stadt und den Wirtschaftskontrolldienst „hat niemand je etwas moniert“.

Die Kleinkunstbühne wird von Gollmann und seiner Frau Franziska Körner-Gollmann geleitet. Sie stellen das Programm aus Kleinkunst, Musik und schwäbischem Kabarett zusammen, Träger ist ein Verein, dessen Vorstand Gollmann ist. Er ist etwas ratlos, wie er reagieren könnte: „Wir halten uns an alle Vorgaben, die Rettungswege sind gekennzeichnet, es ist alles in Ordnung.“ Tischfeuerwerke wie in Crans-Montana kommen hier nicht zum Einsatz.

Andreas Gollmann (links) und Bernd Gleich (zweiter Vorsitzender) vor der Kronen-Komede. Foto: Roberto Bulgrin

Kronen-Komede: Zu enge Stuhlreihen?

Zuschauer Klaus R. beschreibt zudem einen Fall, in dem die Rettungssanitäter während einer Vorstellung kommen mussten, um „einem älteren Herren, der wohl kollabiert war, zu helfen“: „Sie hatten ziemliche Schwierigkeiten, durch die engen Stuhlreihen zu kommen.“ Andreas Gollmann widerspricht dem und sagt: „Wir hatten in jüngster Zeit zwei Fälle, wo die Sanitäter kommen mussten, ich war bei beiden dabei und es gab überhaupt keine Probleme.“ Der Betreiber versteht nicht, warum Zuschauer nicht gleich auf ihn zukommen, wenn sie Fragen haben. „Das würde ich mir für die Zukunft wünschen“, sagt Gollmann. „Im direkten Gespräch kann man doch vieles gleich klären.“

Die nächsten Programmpunkte in der Kronen-Komede sind am 6. März: Bernhard Amsberg, der Songs von Neil Young spielt, und Los Crazy Locos am 7. März mit Acoustic Rock, Pop und Latin. Das komplette Programm steht im Internet auf www.kronenkomede.de.

Weitere Themen

Kleinkunstbühne in Filderstadt: Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

Kleinkunstbühne in Filderstadt Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

In der Kleinkunstbühne Kronen-Komede in Bonlanden kann es eng werden, wenn das Haus voll ist. Ein Gast sorgt sich um den Brandschutz.
Von Rebecca Anna Fritzsche
Landtagswahl Baden-Württemberg: Was die Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim zum Thema Kinderbetreuung sagen

Landtagswahl Baden-Württemberg Was die Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim zum Thema Kinderbetreuung sagen

Das Thema treibt viele Familien im Kreis Esslingen um. Was sollte die Politik tun? Vor der Landtagswahl haben wir Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim um Antworten gebeten.
Von Elke Hauptmann
Kostenloses Event in Filderstadt: Besonderes Schnorcheln mit der VR-Brille – wie funktioniert das?

Kostenloses Event in Filderstadt Besonderes Schnorcheln mit der VR-Brille – wie funktioniert das?

Im Fildorado wird erneut Virtual-Reality-Schnorcheln angeboten – bei einem Schnupperevent sogar kostenlos. Wann geht’s los?
Von Rebecca Anna Fritzsche
Jahres-Highlights 2026: Märkte, Feste, Konzerte: Events im Kreis Esslingen, die nicht jeder kennt

Jahres-Highlights 2026 Märkte, Feste, Konzerte: Events im Kreis Esslingen, die nicht jeder kennt

Viele Veranstaltungen im Kreis Esslingen hat so gut wie jeder auf dem Zettel. Aber es gibt etliche mehr, deren Besuch sich ebenfalls lohnt. Eine kleine Auswahl.
Von Andreas Pflüger
Unfall in Denkendorf: 76-Jähriger flüchtet nach Auffahrunfall

Unfall in Denkendorf 76-Jähriger flüchtet nach Auffahrunfall

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in Denkendorf geflüchtet. Laut Polizei war er betrunken.
Von Lena Fux
Jackpot ist noch nicht geknackt: Sechser im Lotto: Mann aus Kreis Esslingen gewinnt 430 000 Euro

Jackpot ist noch nicht geknackt Sechser im Lotto: Mann aus Kreis Esslingen gewinnt 430 000 Euro

Die Zahlen 9, 13, 25, 30, 37 und 46 haben einem Lotto-Spieler aus dem Kreis Esslingen einen Geldsegen beschert.
Von Petra Pauli
Glasfaser im Kreis Esslingen: Jetzt trifft es auch Großbettlingen: Firma sagt Netzausbau ab

Glasfaser im Kreis Esslingen Jetzt trifft es auch Großbettlingen: Firma sagt Netzausbau ab

Die Deutsche Glasfaser hat einer weiteren Kommune im Kreis Esslingen mitgeteilt, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen keine Glasfaserkabel im Ort verlegen wird.
Von Elke Hauptmann
Eklat in Filderstadt: Haushalt überraschend abgelehnt – was passiert jetzt?

Eklat in Filderstadt Haushalt überraschend abgelehnt – was passiert jetzt?

Eklat in der Vorberatung zum neuen Filderstädter Doppelhaushalt: Der Technische Ausschuss hat mehrheitlich seine Zustimmung verweigert. Was passiert jetzt?
Von Caroline Holowiecki
Esslinger Landesbühne: Theater aus weiblicher Sicht – Frauenpower bremst die Superhelden

Esslinger Landesbühne Theater aus weiblicher Sicht – Frauenpower bremst die Superhelden

Am 27. Februar hat „Kassandra und de Frauen Trojas“ an der Esslinger Landesbühne Premiere. Da steht das gesamte weibliche Ensemble auf der Bühne.
Von Elisabeth Maier
„Pocket Rocket“: E-Kraftrad mit nur 70 Kilogramm kann in Sirnau Probe gefahren werden

„Pocket Rocket“ E-Kraftrad mit nur 70 Kilogramm kann in Sirnau Probe gefahren werden

In Esslingen-Sirnau in der Zukunftswerkstatt kann das E-Kraftrad "Pocket Rocket" getestet werden. Es wiegt 70 Kilo und die Batterie kann an normalen Steckdose geladen werden.
Von Greta Gramberg
Weitere Artikel zu Filderstadt Brandschutz
 
 