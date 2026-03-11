Kleinkunstwettbewerb im Renitenz Stuttgarter Besen verliehen
Zum 29. Mal ist im Renitenztheater mit dem Stuttgarter Besen einer der wichtigsten Kleinkunstpreise verliehen worden. Wer hat sich die Trophäen geholt?
Der seit 1998 veranstaltete Stuttgarter Besen ist immer wieder eine Bestandsaufnahme, was sich aktuell so tut. In der 29. Ausgabe im Renitenztheater, die vom SWR trotz Sparmaßnahmen weiterhin mitproduziert und aufgezeichnet wird, reicht das Spektrum von Haltungskabarett über Alltagscomedy bis hin zu Musikbespaßung. Bei allen Unterschieden aber lassen sich doch allgemeingültige Kriterien ansetzen, so der Jurypräsident Mathias Richling auf die Frage von Moderator Florian Schroeder, ob die Entscheidung für die besten drei der acht 15-Minüter Ergebnis einer „Basisdemokratie oder Schreckensherrschaft“ sei. „Die Form ist wichtiger als der Inhalt“, so der Großmeister des Kabaretts, schließlich könne man auch einen idiotischen Text perfekt darstellen.