„Wenn du mich verlässt, komm ich mit“ – mit dieser Ansage und dem gleichnamigen Programm eröffnet die Kabarettistin Tina Teubner gemeinsam mit dem Pianisten Ben Süverkrüp das Fellbacher Kleinkunstwochenende am Freitag, 17. Januar. Der erste Tag der Veranstaltung, die im Gewölbekeller des Großen Hauses in Fellbach-Schmiden stattfindet, steht also im Zeichen der Comedy. Tags darauf wird es dann musikalisch: Der Sänger und Pianist Rainer Bielfeldt stellt am Samstag, 18. Januar, sein Programm vor, in dem er seine Karriere musikalisch Revue passieren lässt.

Tina Teubner hat den Deutschen Kabarettpreis gewonnen

Die Kölner Kabarettistin Tina Teubner tritt mit ihren Programmen bereits seit 1991 auf. Davor hat sie Musiktherapie in Wien sowie Geige an den Hochschulen Düsseldorf und Münster studiert. Überregional bekannt wurde sie etwa durch TV-Auftritte bei der Lady’s Night in der ARD, bei den Mitternachtsspitzen im WDR sowie im Schlachthof beim Bayrischen Rundfunk. Ihre Auftritte sind eine Mischung aus Kabarett und Gesang. Damit will die 58-Jährige „ihr Publikum beglücken und wachrütteln“, wie sie es formuliert.

Über sich selbst schreibt sie, dass sie die neue deutsche Rechtschreibung ebenso wenig beherrsche wie die alte. Ihre „exzessiven emotionalen Ausbrüche“, die ein komödiantischer Teil ihres Programms seien, habe sie „alle an ihrem Mann getestet“. Für ihre künstlerische Arbeit wurde die 58-Jährige unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis und zwei Mal mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet.

Sänger Rainer Bielfeldt führt musikalisch durch seine Karriere

Der Sänger, Pianist und Songschreiber Rainer Bielfeldt führt das Publikum am Tag darauf musikalisch durch seine 30 Jahre währende Karriere. In seinen Liedern erzählt der 60-Jährige unter anderem von den Höhen und Tiefen des Lebens und in der Liebe.

Bielfeldt studierte in seiner Heimatstadt Hamburg Popmusik und spezialisierte sich auf das Chanson. Nach seinem Studium habe er seine Lieblingsgenres schnell gefunden, wie der Sänger und Pianist angibt: Neben dem Chanson seien dies vor allem das Musical und das Hörspiel. Auch heute bewege er sich darin noch immer mit „weiter wachsender Begeisterung“.

Konzertbeginn um 20 Uhr

Die Konzerte am Freitag, 17. Januar, und am Samstag, 18. Januar, beginnen jeweils um 20 Uhr und finden im Gewölbekeller des Großen Hauses in der Butterstraße 1 in Fellbach-Schmiden statt. Karten sind jeweils zum Preis von 18 Euro erhältlich, ermäßigt kosten sie 15 Euro. Interessierte können die Tickets kaufen beim i-Punkt in Fellbach, am Marktplatz 2, unter der Telefonnummer 07 11/58 00 58 oder per E-Mail unter i-punkt@fellbach-tourismus.de. Weitere Informationen gibt es unter https://www.fellbach.de/de/Aktuelles/Veranstaltungen.