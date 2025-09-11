Die 16. Triennale Kleinplastik in der Alten Kelter in Fellbach geht in die letzte Runde: Besucherinnen und Besucher können sich auf außergewöhnliche Programmpunkte freuen.

Sascha Sauer 11.09.2025 - 19:30 Uhr

Endspurt für die 16. Triennale Kleinplastik: Nur noch rund zwei Wochen lang ist die Ausstellung zu besichtigen, bevor sie am Sonntag, 28. September, mit einem Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt von 11 bis 19 Uhr endgültig zu Ende geht. Bis dahin sind noch folgende Veranstaltungen im Beiprogramm zu erleben.