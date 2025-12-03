Die Kleintiersammelstelle auf dem Leonberger Bauhof schließt zum Jahresende. Wohin nun mit den toten Haustieren? Ist ein Grab im eigenen Garten erlaubt? Wo gibt es einen Tierfriedhof?
03.12.2025 - 05:30 Uhr
Fast 16 Millionen Katzen lebten im Jahr 2024 in deutschen Haushalten. Doch nicht nur das weiß die Online-Plattform Statista: Katzen lebten somit in 25 Prozent der deutschen Haushalte. 38 Prozent davon boten zwei oder mehr Samtpfoten ein Zuhause. Hunde gab es in deutschen Haushalten 2024 etwa 10,5 Millionen.