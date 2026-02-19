Das Landestheater Tübingen präsentiert am 26. Februar in Fellbach Kleists Meisterwerk. Mit einer Comedy-Zuspitzung bleibt die Inszenierung erschreckend aktuell – und es ist Abiturthema.
19.02.2026 - 12:00 Uhr
Das könnte ein Abend werden, an dem deutlich mehr junge Menschen den Saal bevölkern als sonst bei derartigen Anlässen. Denn die Komödie „Der zerbrochne Krug“, die demnächst in Fellbach zu sehen ist, gehört nicht nur zu den beliebtesten Theaterstücken überhaupt und hat bis heute ihren festen Platz auf deutschen Theaterbühnen.