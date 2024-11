Zum Ski- und Snowboardbasar hat die Einrichtung jetzt zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Die Göppinger Sektion des Deutschen Alpenvereins hat dort auch ihre Geschäftsstelle und einen Versammlungsraum eingerichtet.

Peter Buyer 11.11.2024 - 06:05 Uhr

Noch ist es so: Wer in Göppingen hoch hinaus will, fährt aus der Stadt hinaus zum Hohenstaufen. Bald ist das anders: Wer hoch hinaus will, muss dann nur noch bis zum Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) fahren. Das grau-anthrazit-farbene Gebäude kann niemand übersehen, der die Hohenstaufenstraße heraufkommt.