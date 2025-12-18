Luisa Neubauer erzählt von der Angst, öffentlich vom Tod ihres Vaters zu sprechen. Und warum sie sich schließlich doch dazu entschloss.
18.12.2025 - 07:43 Uhr
Klima-Aktivistin Luisa Neubauer hat über die schwere Entscheidung berichtet, öffentlich über den Tod ihres Vaters zu sprechen. Als sie mit Anfang 20 für ihr Engagement für das Klima bekannt wurde, sei eine große Frage gewesen: „Was halten deine Eltern davon?“, erzählte die 29-Jährige im Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ der Funke Mediengruppe.