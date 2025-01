Fridays For Future: Wahlprogramme der Parteien reichen nicht

Vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Klimapolitik lenken. Die Vorschläge der Parteien dazu kritisieren sie und stellen eigene Forderungen auf.

dpa 09.01.2025 - 11:35 Uhr

Berlin - Die Klimaschutzorganisation Fridays for Future hat die klimapolitischen Pläne der Parteien zur anstehenden Bundestagswahl kritisiert. Bei einer Pressekonferenz in Berlin warf eine der Sprecherinnen der Bewegung, Carla Reemtsma, der SPD etwa vor, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas im Wahlprogramm nicht zu erwähnen. "Stattdessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Jahren vor allem wieder und wieder fossile Projekte vorangetrieben", sagte Reemtsma.