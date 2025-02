Der Bericht des Expertenrats für Klimafragen zeigt, dass Deutschland sich noch nicht ausreichend bemüht, CO2 einzusparen. Die kommende Bundesregierung sollte daraus zwei Schlussfolgerungen ziehen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 05.02.2025 - 15:32 Uhr

Wir leben in einer Zeit, die reich an Krisen ist: Krieg in Europa, eine Vertrauenskrise in die Demokratie, eine Zeit der wirtschaftlichen Stagnation. Die vielleicht gefährlichste Krise gerät dabei oft in den Hintergrund: der menschgemachte Klimawandel. Dabei sind die Auswirkungen heute schon real und die Bemühungen dagegen zu gering.