In Stuttgart ist es derzeit so warm wie sonst im Frühling. Das hat nicht nur angenehme Folgen.
13.11.2025 - 14:03 Uhr
Am Donnerstag werden in Stuttgart auffällig hohe Temperaturen verzeichnet. Mit mehr als 17 Grad wird der bisherige Rekordwert für einen 13. November aus dem Jahr 2010 (17,7 Grad) voraussichtlich nur knapp verfehlt, wie die Auswertung unseres Datenjournalismus-Projekts „Klimazentrale“ zeigt. So warm wie diesen Donnerstag war es also fast noch nie in Stuttgart, jedenfalls Mitte November.