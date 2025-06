In die Pedale treten fürs Klima: Jedes Jahr nehmen zahlreiche Kommunen am Stadtradeln teil. In Stuttgart wurde dieses Jahr ein Rekord erzielt.

Die bundesweite Umwelt-Kampagne „Stadtradeln“ hat in Stuttgart Tausende Teilnehmer mobilisiert. Wie die Landeshauptstadt am Montag mitteilte, schwangen sich für die Aktion zwischen dem 5. und dem 25. Mai insgesamt 9.386 Männer und Frauen (2024: 7.917) auf den Sattel und „erradelten“ 1.968.918 Kilometer (2024: 1.674.481 km). Auch die Anzahl der Teams stieg weiter an - auf 348 (2024: 327 Teams). An die Spitze radelte sich das Team der Stadt Stuttgart (144.422 km). Auf Platz 2 folgt das Team der Universität Stuttgart (99.847 km), auf Platz 3 das Eschbach-Gymnasium Freiberg (81.969 km).