2015 bis 2025 sind die heißesten Jahre seit Messbeginn. Wie menschengemachte Treibhausgase das Gleichgewicht sprengen. Und welche kleiner Hoffnungsschimmer der Weltwetterorganisation WMO zufolge trotzdem bleibt.
In vielen Regionen der Erde könnte die Erwärmung schon Mitte des 21. Jahrhunderts die Drei-Grad-Schwelle erreichen oder sogar überschreiten. Weit schneller als bislang vorhergesagt. Auch Mitteleuropa, das Mittelmeer, Südasien und Teile Afrikas gehören zu diesen Gebieten, wie KI-gestützte Klimaprognosen nahelegen.