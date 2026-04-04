Dieses Jahr könnte sich ein besonders starkes Klimaphänomen El Niño entwickeln, das verheerende Überschwemmungen und Dürren mit sich bringt. Das hängt jedoch von einigen Faktoren ab.
Berlin - Zur Erderwärmung könnte in diesem Jahr noch ein besonders heftiges Klimaphänomen hinzukommen. Nach Daten der US-Klimabehörde Noaa wird sich im Juni bis August mit immerhin 62-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein El Niño entwickeln, der bis mindestens Ende Dezember anhalten dürfte. Bei dem natürlichen Klimaphänomen erwärmt sich ein Teil des Pazifiks, was unter gewissen Bedingungen zu Überschwemmungen in einigen Erdregionen und Dürren in anderen führen kann. In Medien wird über einen Super-El-Niño spekuliert.