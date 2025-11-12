Greenpeace demonstriert mit lokaler Unterstützung vor dem Umweltministerium gegen den Plan, im Wattenmeer vor Borkum neue Gasfelder zu erschließen.
Das Bienenhotel vor dem Umweltministerium in Stuttgart, das macht Sinn. Zumal das Gebäude auf der Eingangsfront groß das elementare Ziel aller politischen Arbeit dieses Ministeriums plakatiert: „Gemeinsam anpacken. Klimaneutral 2040“. Wie die Faust aufs Auge passt dagegen der viereinhalb Meter hohe, symbolische Bohrturm mit aufgeblasener Flackerflamme, der am Mittwochmorgen das Bild in der Eingangszone prägt. Dort aufgestellt wurde der Turm von Greenpeace Deutschland für eine Demo-Aktion, mit der die Umweltschutzakteure eine Forderung unterstreichen wollen, die sie schon anderweitig schriftlich platziert haben, auch in Thekla Walters Ministerium: „Wir appellieren an die Ministerin, dem Vertragsgesetz im Bundesrat nicht zuzustimmen“, sagt Kampagnenchefin Mira Jäger aus der Hamburger Greenpeace-Zentrale vor Ort.