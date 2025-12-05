Hitze, ein Rekord bei der Null-Grad-Grenze und starke Schwankungen beim Niederschlag: Der Sommer in den Alpen war alles andere als gewöhnlich. Was Experten für die Zukunft erwarten.
München/Offenbach - In den Alpen war der zurückliegende Sommer von viel Hitze, sehr hoch gelegenen Null-Grad-Grenzen und großen Schwankungen beim Niederschlag geprägt. Gemittelt über den Alpenraum Deutschlands, Österreichs und der Schweiz war das Sommerhalbjahr um 0,7 bis 0,8 Grad Celsius wärmer als das Klimamittel von 1991 bis 2020.