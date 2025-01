Die Temperaturen in Ludwigsburg steigen – mit spürbaren Folgen für die Zukunft. Der neue Klimaatlas zeigt, wie sich der Landkreis von seinen Nachbarn unterscheidet.

Frederik Herrmann 28.01.2025 - 14:13 Uhr

Der Landkreis Ludwigsburg ist auf der Karte des Klimaatlas in sanftem Beige eingefärbt. Doch sobald der Regler bei den Jahrzehnten verschoben wird, zeigt sich die Zukunft in alarmierendem Rot: Es wird heiß in Ludwigsburg.