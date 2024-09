Filderstadt ist jetzt Hochschulstandort – zumindest ein bisschen. Das FKFS hat am Ortsrand von Bonlanden eine Prüf- und Testeinrichtung für Fahrzeuge übernommen. Im Center for Climate Comfort werden Autos den Extremen der Elemente ausgesetzt.

Caroline Holowiecki 19.09.2024 - 18:39 Uhr

Draußen lässt sich der Spätsommer noch einmal blicken, drinnen herrschen zapfige minus zehn Grad. Die Scheibe des Fahrzeugs ist mit einer Eisschicht bedeckt. Den meisten Autofahrern ist das überaus lästig, hier muss das so sein. Der Wagen steht in der Klimakammer des Forschungsinstituts für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS). Temperaturen zwischen minus 30 und plus 55 Grad können im zwölf mal fünf mal fünf Meter großen Raum simuliert werden, außerdem ein Fahrtwind von maximal 120 Kilometern pro Stunde und eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent. In der Halle im Stockwerk darüber, im Klimawindkanal, geht es noch mal deutlich zugiger zu. Mit bis zu 265 Kilometern pro Stunde pfeifen hier echte Orkane aus der riesengroßen Düse.