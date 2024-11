Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwartet noch einen „steinigen Weg“ bis zu einer Einigung auf der UN-Klimakonferenz in Baku. „Es geht um sehr viel Geld - immer dann sind Verhandlungen noch schwieriger und härter“, sagte sie in Baku.

red/AFP 21.11.2024 - 15:48 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwartet noch einen „steinigen Weg“ bis zu einer Einigung auf der UN-Klimakonferenz in Baku. „Es geht um sehr viel Geld - immer dann sind Verhandlungen noch schwieriger und härter“, sagte Baerbock, die sich am Donnerstag nach einem krankheitsbedingten Ausfall am Mittwoch erstmals in das Konferenzgeschehen einschaltete. Besonders pochte sie darauf, auch die Beschlüsse der Vorgängerkonferenz von Dubai für eine Senkung der Emissionen zu bekräftigen.