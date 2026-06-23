Klimakrise im Klassenzimmer „Hitzefrei ist keine Dauerlösung“: Murrhardter Abgeordneter will Schulen umbauen
Bis zu 39 Grad bringen die Hitzefrei-Debatte zurück. Ein Landtagsabgeordneter aus Murrhardt fordert nun deutlich weitreichendere Maßnahmen.
Bis zu 39 Grad bringen die Hitzefrei-Debatte zurück. Ein Landtagsabgeordneter aus Murrhardt fordert nun deutlich weitreichendere Maßnahmen.
Die Sonne brennt schon am Vormittag auf die Schulhöfe, die Luft in den Klassenzimmern steht. Thermometer klettern Richtung 35, 38 oder gar 39 Grad. Während draußen Asphaltflächen flimmern, sitzen Schülerinnen und Schüler in Räumen, die vielerorts eher an Gewächshäuser als an moderne Lernorte erinnern. Genau hier setzt der Murrhardter Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich an. Der Grünen-Politiker fordert ein grundsätzliches Umdenken beim Hitzeschutz an Schulen.